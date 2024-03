Bloccato il ladro catanese violento

CATANIA – In un supermercato catanese di via Acquicella Porto il personale della vigilanza ha bloccato un taccheggiatore. Aveva oltrepassato le casse e si stava allontanando portando con sé alcuni prodotti che aveva preso senza pagare. Un dipendente si è accorto dei furti e lo ha fermato, provocando una reazione violenta: il giovane, poi identificato in un trentenne pregiudicato, ha iniziato a minacciarlo di ritorsioni e morte, colpendolo con due pugni al volto. Con fatica la vigilanza lo ha immobilizzato, per poi consegnarlo alla polizia. In questura è stato riconosciuto da alcuni agenti come la persona che aveva fornito loro false generalità nel corso di un controllo effettuato lo scorso 11 febbraio; è stato dunque arrestato e denunciato anche per il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale.