A Catania pesce immangiabile e 236 multe

CATANIA – Controlli a Catania sull’abusivismo e sulla circolazione stradale in viale Mario Rapisardi. I vigili e la polizia hanno multato 98 persone per soste su marciapiedi, passaggi pedonali, aree di intersezione e doppia fila. Sanzionati anche due venditori ambulanti di frutta e di pesce sprovvisti di ogni autorizzazione: i prodotti sono stati sequestrati e quelli ortofrutticoli, risultati idonei al consumo, sono stati devoluti alla Caritas; i prodotti ittici, in cattivo stato di conservazione, invece sono stati distrutti.

In via Plebiscito 138 i verbali per violazione al codice della strada e 10 a un commerciante per mancanza di Scia. Inoltre tre venditori ambulanti sono stati multati per mancanza di licenza, requisiti professionali e autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico. I loro banchi di vendita e un ombrellone sono stati sequestrati.