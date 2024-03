Rubavano deodoranti e shampoo per rivenderli

CATANIA – Gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno denunciato due donne catanesi di 49 e 26 anni per furto aggravato. Entrambe con procedenti per reati contro il patrimonio, in più occasioni si sono recate in un negozio di una nota catena specializzata nella vendita di articoli per la casa e di prodotti per la cura della persona, rubando dagli scaffali 75 barattoli di deodorante per ambiente e 40 confezioni di shampoo, per un valore complessivo di diverse centinaia di euro. Attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nel negozio, la polizia è riuscita a risalire all’identità delle due donne che hanno confessato il furto, riferendo di aver rubato i prodotti e di averli immediatamente rivenduti sul mercato nero a prezzi nettamente inferiori a quelli di listino.