“Non penso alla Coppa Italia, giocano i migliori”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Michele Zeoli, alla vigilia della partita casalinga con il Cerignola, in programma venerdì alle 20.45 (su Telecolor dalle 20.15 tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855).

CERIGNOLA. “Dopo l’analisi della partita col Potenza, i ragazzi in settimana hanno dato le risposte che volevo. Il gruppo è consapevole del momento. I ragazzi stanno parlando tra di loro, hanno capito la fase di difficoltà: vedo tanta partecipazione. Io devo trasmettere positività. La classifica l’abbiamo tutti davanti, vincendo possono cambiare tante cose. Siamo concentrati su questa gara e basta. Schiererò la migliore formazione possibile, senza pensare alla Coppa Italia o ad altro. Usiamo tutte le energie per la sfida di domani, anche la squadra ha compreso l’importanza di questo match. Il cambio in panchina può dare al Cerignola qualcosa in più. Rispetto a domenica scorsa, dai miei mi aspetto qualcosa in più in fase di possesso”.

GIOCATORI. “Cicerelli è a disposizione. Stiamo valutando le condizioni di Celli, attendiamo il responso di alcuni esami. Restano indisponibili Bouah, Di Carmine e Quaini. Cianci ci sarà. Forse chiameremo alcuni ragazzi dalla Primavera. Ndoj? E’ indietro, lo stiamo inserendo gradualmente per dargli minutaggio. Per me è un giocatore forte, può darci una grande mano in termini di personalità e impatto fisico”.