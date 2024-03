Playoff e playout in Serie C: ecco le date

La Lega Pro ha diramato il calendario con le date di playoff e playout per la stagione 2023-2024. Si comincia il 4 maggio con il primo turno della fase del girone, si chiude il 9 giugno con la finale di ritorno. Evitando i playout e beneficiando del pass garantito alla finalista di Coppa Italia grazie all’ormai quasi certo piazzamento del Padova tra le prime tre del proprio girone, il Catania dovrebbe entrare in scena sabato 11 maggio con il primo turno della fase nazionale (ritorno il 14 maggio). Tra la fine della stagione regolare, fissata per il 27 aprile, e l’inizio degli spareggi promozione, i rossazzurri avrebbero dunque a disposizione 13 giorni per prepararsi. Ecco il calendario nel dettaglio.

PLAYOFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica SABATO 4 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara unica MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

FASE PLAYOFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata SABATO 11 MAGGIO 2024

1° Turno – Gara di Ritorno MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara di Andata SABATO 18 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara di Ritorno MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata SABATO 25 MAGGIO 2024

Semifinali – Gara di Ritorno MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

Finale – Gara di Andata DOMENICA 2 GIUGNO 2024

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 9 GIUGNO 2024

PLAYOUT

Gara di Andata DOMENICA 12 MAGGIO 2024

Gara di Ritorno DOMENICA 19 MAGGIO 2024