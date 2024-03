CATANIA – I carabinieri di Catania hanno messo a segno un altro risultato nel quartiere di San Giovanni Galermo dove hanno arrestato un 23enne per spaccio di droga. I militari hanno scoperto un insolito viavai di persone di tutte le età nei pressi di una palazzina di via Capo Passero, dove si stava organizzando l’ennesima piazza di spaccio. Approfittando di un momento di distrazione dello spacciatore fermo all’esterno dell’edifico sotto i porticati, intento a contare le dosi di droga rimaste nel suo borsello, i carabinieri sono passati all’azione, raggiungendolo in pochi istanti e bloccando ogni suo possibile tentativo di fuga. In casa del giovane pusher sono state trovate circa trenta dosi di cocaina e una radio con cui poteva comunicare con le vedette sparse per tutto l’isolato.