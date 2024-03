CATANIA – Nel corso della notte i poliziotti catanesi sono intervenuti in via Testulla dove hanno arrestato un pregiudicato 50enne per reati di droga. Lo scorso mese di febbraio, glia genti lo avevano sorpreso in via Scaldara in un appartamento munito anche del sistema di videosorveglianza nel quale aveva allestito una vera e propria rivendita di marijuana e cocaina. In quel caso il cinquantenne, all’arrivo della polizia, si liberò della droga gettandola nel wc. Gli agenti, però, riuscirono comunque a sequestrare un bilancino di precisione, delle ricetrasmittenti, materiale da confezionamento e 1.800 euro nascosti nella cappa della cucina. Furono identificati anche due assuntori che si erano recati in quell’appartamento per acquistare marijuana e cocaina. Quel giorno, per poter accedere nell’appartamento fu necessario l’intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta dell’appartamento dove l’uomo, impegnato a disfarsi della droga, si era barricato. Tra gli oggetti sequestrati c’erano anche degli appunti e un listino prezzi. Il 50enne è stato portato nel carcere Piazza Lanza di Catania.