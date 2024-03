‘Prendere un ds? Assolutamente sì’

In esclusiva per Preview (in onda ogni venerdì su Telecolor a partire dalle 20.45, replica alle 23), a margine della conferenza stampa di venerdì, il presidente del Catania, Rosario Pelligra, ha risposto a due domande di Marco Carli: 1) Arriverà un direttore sportivo? 2) Ci racconta le emozioni vissute mercoledì sera contro il Rimini? Ecco, in video, le sue risposte.