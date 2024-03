Travolto da auto pirata in corso Italia, 93enne muore in ospedale

È morto stanotte nell’ospedale Garibaldi Centro di Catania il 93enne Agatino Botta che venerdì scorso, intorno alle 8.20 di mattina, è stato travolto da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali in corso Italia. Il conducente della macchina è andato via lasciando l’anziano a terra. La figlia del 93enne ha sporto denuncia e ha lanciato sui social un appello a chiunque avesse visto qualcosa, invitando a rivolgersi alla polizia. Al vaglio anche le telecamere presenti nella zona per dare un’identità al pirata.