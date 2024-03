Il paese si spopola, la sua carne spopola

MALVAGNA (MESSINA) – La sua è stata quasi una sfida, altro che abbandonare il suo piccolo paese natio. Anzi, qui investe e crea la sua attività che oggi inizia a farsi conoscere a livello nazionale, tanto da essere inserita in diverse guide del settore alimentare. Lui è Antonino Moceri, per gli amici Nino, classe 1986. La sua avventura imprenditoriale comincia nel 2011, quando avvia la sua macelleria, con la produzione di salumi di qualità, prosciutto e lardo.

Accanto a lui la moglie Valentina Mobilia. Una scelta non facile, investire nel paese natio, dove un significativo calo della popolazione vede Malvagna ridursi dai 1.580 abitanti del 1971 ai 794 abitanti del 2011 (oggi appena 600). Ma il suo sogno è rimanere in questo paesino della Valle Alcantara. La sua griglieria in questi primi mesi del 2024 ha già ottenuto il premio “I migliori ristoranti d’Italia – Saporiamoitalia” e ancora più di recente è stata inserita nella guida “Steak house e macellerie d’Italia” del giornalista Michele Ruschioni.

La sua specialità? La carne frollata, le grigliate di carni locale e dei Nebrodi, ma anche d’importazione, da servire con prodotti tipici locali e con i vini dell’Etna. Nino Moceri così ha vinto la sua scommessa, portare gente nella sua Malvagna, e la sua attività “Macelleria griglieria da Nino” è diventata tappa degli itinerari enogastronomici tra l’Etna e l’Alcantara.