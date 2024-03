Pregiudicato ubriaco alla guida insulta gli agenti

CATANIA – I poliziotti catanesi hanno fermato per un controllo in corso Indipendenza un’auto con due persone a bordo. Da accertamenti, è risultato che al conducente, un catanese 46enne pregiudicato per numerosi reati, era stata revocata la patente di guida. Inoltre, lo stesso era anche sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, ed essere fuori casa a quell’ora e in compagnia di un altro pregiudicato, è risultata una violazione. Alle contestazioni fatte dagli agenti, il conducente è andato in escandescenza, assumendo toni minacciosi. I poliziotti, hanno richiesto l’intervento di un equipaggio della polizia stradale per effettuare l’alcol test che ha dato esito positivo, comportando la denuncia per guida sotto l’influenza dell’alcool. A quel punto, il 46enne ha ripreso a minacciare gli agenti, oltraggiandoli e lasciandosi andare a scatti d’ira. Così, è scattata la denuncia anche per oltraggio, minacce a pubblico ufficiale, alla quale si sono aggiunte le sanzioni per guida senza revisione, guida con patente revocata e mancanza del documento di circolazione. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.