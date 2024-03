Vendevano spigole e orate non tracciate: multati

MASCALUCIA (CATANIA) – Controlli dei carabinieri di Mascalucia per il contrasto all’abusivismo commerciale e alla tutela della salute pubblica. I militari, con l’aiuto del Nas, hanno rivolto l’attenzione ai venditori di prodotti ittici. Lungo corso Raffaello è stato trovato un 51enne che vendeva spigole e orate prive di tracciabilità. La merce, circa 3 chili, è stata sequestrata e per il titolare è scattata una multa di 1.500 euro. Stesso problema di tracciabilità accertato nei riguardi di un commerciante di 34 anni che aveva messo in vendita in via Santa Chiara cinque chili tra pesce e crostacei. Anche lui è stato sanzionato con 1.500 euro di multa. Infine, è stato controllato un 52enne catanese, che aveva allestito un banchetto in via Tremestieri per il commercio di pesce, il quale non aveva alcuna autorizzazione sanitaria alla vendita. L’attività, dunque, era totalmente abusiva, nei suoi confronti la multa è stata di 3.000 euro, con distruzione dei prodotti e chiusura dell’attività.