In giro con targhe false e telaio contraffatto

ADRANO (CATANIA) – Gli agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato un 56enne per falsità materiale. L’uomo è stato sorpreso alla guida di un’auto la cui targa e numero di telaio sono risultati falsificati. I poliziotti, durante controlli in strada, hanno fermato la macchina sulla quale erano apposte targhe estere. Il conducente non ha esibito la documentazione relativa all’auto e le cui targhe, tra l’altro, erano state realizzate in plexiglass. Alla luce delle anomalie riscontrate e considerato lo stato di agitazione del conducente, gli agenti hanno inoltrato una richiesta di accertamento al Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia attraverso il quale è stato interessato il Servizio di Polizia francese. Le targhe sono risultate associate a un’auto francese, mentre il telaio apparteneva a una macchina tedesca. Il mezzo è stato sequestrato.