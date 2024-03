Padre e figlio in casa con 20 chili di skunk

CATANIA – I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato due persone, padre e figlio, che in casa detenevano 20 chili di marijuana del tipo skunk, un tipo di cannabis con un principio attivo molto più elevato rispetto alla canapa indiana tradizionale e che si caratterizza per l’odore molto pungente. I militari, dopo aver notato movimenti sospetti attorno a un’abitazione nel quartiere San Cristoforo, hanno effettuato una perquisizione trovando i 5 sacchi di droga, una bilancia di precisione, una macchina per il confezionamento sottovuoto e svariato materiale da imballaggio. La droga, destinata a rifornire le piazze di spaccio locali, avrebbe avuto un valore di mercato di 120/150 mila euro. I due arrestati sono stati portati nella casa circondariale di Catania Piazza Lanza.