ADRANO (CATANIA) – I poliziotti del commissariato di Adrano, lo scorso 10 marzo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 26enne, responsabile di rapina impropria commessa in una palestra. Il giovane è entrato nella struttura e una volta raggiunti gli spogliatoi ha fatto razzia degli effetti personali contenuti nei borsoni dei clienti della palestra. Quello che inizialmente si era configurato come un furto, si è trasformato in rapina impropria quando il 26enne è stato sorpreso e, per garantirsi la fuga, ha aggredito una donna, per poi scappare, facendo perdere le sue tracce. Grazie a un’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza i poliziotti sono riusciti a identificare l’uomo. Il gip ha emesso nei confronti del giovane la misura degli arresti domiciliari.