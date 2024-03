Pozzallo rende omaggio a Joe Barone

POZZALLO (RAGUSA) – Dopo la camera ardente aperta al Viola Park a Firenze stamani, Pozzallo si prepara a rendere omaggio al suo concittadino Joe Barone, direttore generale della Fiorentina. Domani la salma arriverà in città. Il sindaco della città, Roberto Ammatuna sta lavorando al programma della celebrazione che avverrà venerdì, quando in municipio verrà aperta la camera ardente fino alle 21. Sabato, alle 10.30 si svolgerà la messa in suffragio alla chiesa madre dove Joe Barone venne battezzato. Al termine della messa il feretro verrà trasferito nella casa del fratello per poi raggiungere domenica mattina con un volo privato a New York, dove martedì prossimo verrà celebrato un secondo funerale.