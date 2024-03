Multe salate a sala giochi abusiva catanese

CATANIA – Nel corso del fine settimana la squadra amministrativa della polizia di Catania ha effettuato controlli per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo e delle scommesse clandestine. In particolare è stato ispezionato un bar-sala giochi nella zona tra le vie delle Medaglie d’Oro e Plebiscito, dove sono state identificate 12 persone e sequestrate 3 postazioni telematiche. Scattate tre le multe per un ammontare di 30.000 euro. Pesanti sanzioni amministrative, inoltre, sono state comminate al responsabile di un’associazione culturale della zona di via Sangiuliano, illegalmente trasformata in un’attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: per tale motivo dovrà essere pagata la somma di 5.000 euro.