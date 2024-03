Quarto blitz antidroga nella stessa casa a San Cristoforo

CATANIA – Sono un 31enne e due minorenni i tre pusher arrestati dai carabinieri di Catania che, per la quarta volta, sono intervenuti nello stesso appartamento.

L’abitazione in questione, infatti, in via Di Giacomo, a San Cristoforo, è già stata teatro di precedenti operazioni, nel corso delle quali sono stati arrestati 11 spacciatori. Ai militari non è sfuggito il via vai di persone che era ricominciato in via Di Giacomo, così, lo scorso pomeriggio, hanno deciso di seguire gli spostamenti di alcuni giovani che uscivano da quella casa. Uno di loro, bloccato quando ormai si era allontanato, aveva in tasca 10 grammi di marijuana che erano stati poco prima venduti dai 3 pusher.

E’ così scattato il blitz. Una squadra dei carabinieri in abiti civili ha fatto da apripista mimetizzandosi tra i clienti, permettendo, così, l’accesso ai colleghi in uniforme. Fatta l’irruzione, nella cucina dell’appartamento sono stati sorpresi e arrestati i 3 pusher proprio mentre stavano ordinando sul tavolo da pranzo 19 dosi di cocaina, oltre 30 grammi di marijuana, banconote di vario taglio per 450 euro e un bilancino di precisione. Lo spacciatore maggiorenne fermato, un catanese di 31 anni, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, oltre all’obbligo di dimora nel comune di residenza. Per i due minorenni, invece, inizialmente collocati presso il Cpa di via Franchetti, è stata disposta la misura cautelare della permanenza in casa.