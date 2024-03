Bus incastrato, Catania-Potenza slitta

Catania-Potenza slitta di mezz’ora. Fischio di inizio alle 16.45 anziché alle 16.15 a causa di un ritardo della squadra ospite, che ha chiesto un piccolo posticipo perché il pullman è rimasto incastrato in una strada troppo stretta a Vampolieri. E’ stata la società rossazzurra a sbloccare la situazione mettendo a disposizione il proprio bus, grazie al quale la squadra di Marchionni è arrivata allo stadio.

