MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco passando al setaccio alcuni detentori di armi hanno accertato che un 49enne aveva in casa fucili non denunciati. In un primo momento la situazione appariva regolare, in quanto le armi erano regolarmente custodite in un armadio metallico, chiuso con una chiave tenuta dal proprietario; ma poi sono spuntati 3 fucili semiautomatici marca Franchi e un fucile doppietta, tutti fuorilegge. I militari hanno scoperto che erano appartenuti a un defunto parente del 49enne, e che quest’ultimo aveva deciso di recuperarli subito dopo la morte del familiare, senza però averne mai fatto denuncia.