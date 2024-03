Amichevole concorrenza per lo spaccio: arrestati a Picanello

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato due giovani, il 24enne Anthony Nastasi e il 31enne Benedetto Maicol Accardi. Erano stati coinvolti nell’operazione “Eredità” a Picanello: Il monitoraggio nell’area compresa fra via Timoleone e via Maria Gianni, meglio nota come “Campo Scuola”, aveva permesso agli investigatori di delineare l’esistenza di due distinti gruppi criminali, ognuno responsabile della propria piazza di spaccio; per garantirsi stabilmente un introito complessivo di circa 10.000 euro giornalieri attraverso la vendita della droga avevano instaurato un rapporto di “pacifica convivenza” e “leale concorrenza”, scambiandosi non solo i clienti ma anche gli spacciatori che, infatti, si trasferivano da una piazza di spaccio all’altra in virtù di un’offerta di migliori condizioni di lavoro (turni, compenso, sicurezza) garantite dal capo-piazza.

https://youtu.be/kumO1EXVEM8

I due condannati Nastasi e Accardi, che si trovavano già agli arresti domiciliari, sono stati portati nel carcere catanese di Piazza Lanza dove sconteranno la pena residua, corrispondente per il primo a 10 anni di reclusione e per il secondo 5 anni e 4 mesi.