Alla porta del pusher spuntano i carabinieri

ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – I carabinieri di Aci Sant’Antonio hanno scoperto una florida attività di smercio di droga allestita da un 31enne acese, che è stato arrestato. Riceveva i suoi clienti nella sua casa in via Delle Terme di Acireale; molti venivano anche dai comuni vicini. Per effettuare le consegne di droga faceva la spola fino a uno pneumatico abbandonato sul marciapiede davanti al palazzo, che utilizzava come nascondiglio.

Dopo aver osservato un continuo viavai di giovani i militari si sono mossi: una squadra in borghese si è accodata a un inconsapevole acquirente 26enne, riuscendo a entrare dietro di lui nella palazzina, fino alla porta di casa dello spacciatore, sorprendendolo in piena azione, proprio mentre stava per consegnare la dose. A quel punto sia il pusher sia il cliente si sono accorti della presenza dei carabinieri e hanno tentato di farla franca. Il 26enne è fuggito per le scala, ma è stato subito bloccato; il pusher ha tentato di chiudersi dentro casa, ma non ci è riuscito. Aveva addosso la dose di cocaina che stava per consegnare e una banconota da 50 euro. In un ripostiglio c’era una busta contenente diversi grammi di marijuana.