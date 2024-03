Parcheggio selvaggio a Picanello: 144 multe

CATANIA – Raffica di multe a Picanello. La polizia municipale di Catania si è concentrata soprattutto sulle soste irregolari: 144 i verbali per parcheggi su marciapiedi, passaggi pedonali, aree di intersezione e doppia fila. Oggetto dei controlli sono state via Villaglori, via Macaluso, via De Caro, via Regina Bianca, via Caduti del Lavoro e via Galatioto. Altre pattuglie hanno sanzionato con 10 mila euro tre venditori ambulanti, due di pesce e uno di frutta, sprovvisti di ogni autorizzazione alla vendita e all’occupazione del suolo pubblico. Una parte dei prodotti in vendita è stata devoluta in beneficenza alla mensa della Caritas; l’altra parte, ovvero il pesce privo di tracciabilità e dunque potenzialmente nocivo, è stata distrutta.