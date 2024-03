PALERMO – I carabinieri del Nas di Palermo hanno sequestrato in alcune pescherie nel mercato di Ballarò circa 400 chili di pesce non tracciato. I controlli sono scattati a ridosso delle festività pasquali a tutela dei consumatori. Nel primo esercizio sono stati sequestrati 311 chili di pesci, nel secondo 105. Agli esercenti sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 10.000 euro e il valore del prodotto ittico sequestrato ammonta a circa 15.000 euro.