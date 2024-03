A S. Cristoforo sigilli alla sala gioco senza licenza

CATANIA – Nel quartiere San Cristoforo, i poliziotti, nel corso dei controlli, hanno ispezionato una sala pubblica da gioco. Durante le verifiche, sono state identificate e controllate 16 persone presenti all’interno del locale. È emerso che la sala giochi operava in assenza di qualsiasi autorizzazione e regolare licenza.

Sono state, pertanto, sequestrate amministrativamente 6 slot machine, prive di autorizzazione, e sono state elevate sanzioni per un ammontare totale di 67mila euro per gli apparecchi non collegati alla rete tematica dello Stato, per non avere il regolare nulla osta rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e per la mancanza della licenza di sala pubblica da gioco.