Animali protetti rinchiusi in condizioni disumane

SIRACUSA – I carabinieri di Siracusa hanno denunciato un 35enne per detenzione di animali di specie protetta. A seguito di perquisizione locale nei pressi della zona portuale di Portopalo di Capo Passero, all’interno di un’area recintata dove insistono una villetta e diversi manufatti, i carabinieri hanno rinvenuto animali esotici, tenuti in cattivo stato, rinchiusi in recinti fatiscenti e maleodoranti.

In particolare all’uomo sono stati sequestrati una scimmia appartenente alla specie dei clorocebus pygerythrus, un pappagallo appartenente alla specie degli ara macao e 4 tartarughe appartenenti alle famiglie delle tartarughe horsfieldi e testudo hermanni, tutti animali di specie esotica detenuti illecitamente. Il 35enne è stato denunciato, mentre gli animali saranno ricollocati in centri specializzati ed autorizzati alla custodia di specie protette.