L’anticiclone prende forza: in Sicilia weekend con 27 gradi

In arrivo, per la settimana, tempo instabile in varie regioni: dalle piogge però si passerà poi a un sussulto di primavera con l’anticiclone africano. Occhi puntati soprattutto al Nord Est, dove non si esclude la possibilità di forti temporali. Il peggioramento poi si estenderà entro la sera anche alle regioni del Centro Sud. Da martedì 19 marzo, invece, l’alta pressione proverà a espandersi sul bacino del Mediterraneo portando una maggior stabilità su tutta l’Italia con le temperature in graduale aumento, soprattutto nei valori massimi. L’afflusso d’aria calda sarà favorito da un sistema ciclonico in movimento dalla penisola iberica verso le coste del Marocco, con un clima caratterizzato da temperature che potranno raggiungere nel weekend i 25/27° nelle isole maggiori.