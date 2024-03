CATANIA – Ancora un locale con brutte frequentazioni a Catania. In centro storico la polizia in un arco temporale significativo ha rilevato l’assidua presenza di diverse persone con precedenti. Peraltro più volte erano arrivate segnalazioni per disturbo della quiete pubblica e già in passato era stato chiuso. Adesso è arrivata una nuova sospensione dell’attività per dieci giorni, disposta dal questore.