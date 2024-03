Le dichiarazioni dell’allenatore del Catania, Michele Zeoli, alla vigilia della finale di andata di Coppa Italia a Padova, in programma martedì alle 20 (su Telecolor dalle 19.30 tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dall’Euganeo, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855).

“I ragazzi avvertono l’importanza di questa partita. E’ una finale – ricorda Zeoli (video Catania Fc Facebook) – che abbiamo conquistato in tanti, nel percorso di Coppa Italia sono stati coinvolti anche calciatori che non giocano più qui e tre staff tecnici differenti. Il Padova è una signora squadra, lo dice il campionato. Recuperiamo alcuni effettivi, vedremo se schierarli dal 1′ o meno (Quaini e Di Carmine, ndr), anche perché le forze vanno centellinate. I tifosi al seguito all’Euganeo? Sappiamo di avere una grande responsabilità, non vogliamo deluderli. Mi aspetto una partita in cui ci sarà da soffrire, ma abbiamo lavorato anche su come metterli in difficoltà. Ce la giochiamo nell’arco di due partite, i ragazzi devono ricordarlo. Domani è una data importante, ricorre un anno dal nostro ritorno tra i professionisti. Abbiamo rivisto il secondo tempo della gara col Cerignola per analizzare gli aspetti negativi. L’importanza del palcoscenico e dell’occasione può darci qualcosa in più in termini di adrenalina”.