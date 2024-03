La dimettono dall’ospedale, cade dalla barella e muore

TERMINI IMERESE (PALERMO) – Curata e guarita dopo un ricovero per insufficienza renale, è stata dimessa dall’ospedale di Termini Imerese. Per il trasporto a casa i familiari si sono rivolti a una ditta privata, ma nel corso del trasferimento dentro l’ambulanza la barella si è ribaltata e la donna di 85 anni è caduta battendo la testa. È stata subito riportata al pronto soccorso, ma è morta in seguito all’emorragia alla testa. I familiari hanno presentato una denuncia alla Procura; il pm ha già disposto il sequestro della salma in vista dell’autopsia.