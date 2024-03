CATANIA – Alcune macchine sono state danneggiate dalle pietre lanciate ieri sull’autostrada A18. I sassi, fortunatamente non di grosse dimensioni, sono stati buttati da un cavalcavia sulla sottostante corsia in direzione Messina. Non risultano persone ferite. E’ intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Giardini Naxos, sconosciuti per il momento gli autori dei lanci.