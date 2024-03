In auto con un amico: inseguita e speronata dall’ex nell’Acese

ACIREALE (CATANIA) – E’ stato arrestato dai carabinieri di Guardia Mangano un 45enne di Acireale per comportamenti vessatori nei confronti dell’ex fidanzata 36enne. La donna da tempo subiva continui ‘assalti’ e atteggiamenti persecutori da parte dell’ex compagno, che non si era rassegnato alla fine della loro relazione. Scenate di gelosia, improvvisate a casa, richieste insistenti di consumare rapporti sessuali, controllo del telefono cellulare hanno fatto scattare nella donna la decisione di denunciare. L’uomo, malgrado fosse già stato colpito da un provvedimento di ammonimento del questore, non ha però desistito.

Lo scorso weekend infatti ha tormentato la vittima ancora una volta con telefonate e un raid nella sua abitazione, allontanandosi solo grazie all’intervento di una vicina di casa della donna che, minacciandolo di chiamare i carabinieri, era riuscita a metterlo in fuga. Sperando che tutto si fosse calmato, la 36enne, qualche giorno dopo, dopo una serata passata con amici, intorno alla mezzanotte, ha chiesto a uno di loro di riaccompagnarla avendo paura di nuove improvvisate dell’ex.

Quasi sotto casa della donna, l’amico si è accorto subito della presenza di una Ford Fiesta ferma vicino al portone d’ingresso dell’abitazione dell’amica, che sospettando fosse del suo ex fidanzato, ha chiesto di proseguire in direzione di Acireale. I due sono stati subito ‘agganciati’ dal 45enne, alla guida della Fiesta, che li ha inseguiti per diversi chilometri fino a quando li ha superati e bloccati tagliandogli la strada. Sceso come una furia dall’auto, ha iniziato a sbattere i pugni sul cofano dell’auto, intimando alla donna di scendere. La 36enne e l’amico, terrorizzati, sono rimasti chiusi in auto e con difficoltà sono riusciti a svincolarsi e ripartire, sempre seguiti dall’aggressore che li ha raggiunti a Santa Tecla.

L’assalitore, quindi, per riuscire a fermarli, ha tamponato con violenza l’auto dei due, riportando però gravi danni, tanto da costringerlo ad accostare, mettendo così fine alla sua folle corsa. Sfuggiti alla violenza dell’uomo, i due amici si sono recati nella caserma dei carabinieri di Acireale. I militari hanno rintracciato e raggiunto il luogo dell’incidente e hanno bloccato il 45enne. L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari.