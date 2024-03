Tavolini in strada: multati due paninari catanesi

CATANIA – Ieri sera i carabinieri di Catania, con i colleghi del 12° Reggimento Sicilia e agenti della polizia locale, hanno effettuato una serie di controlli, nell’area a cavallo tra la via Ruggero di Lauria al lungomare e il quartiere di Picanello, contro l’occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di esercenti del settore dello ‘street food’. Rilevate due infrazioni al Codice della strada nei confronti di altrettanti ‘paninari’, rispettivamente di 27 e 69 anni, i quali, con la collocazione di sedie e tavolini destinati ai clienti, hanno invaso il suolo pubblico. A loro è stata quindi contestata la sanzione di 173 euro. Un’altra verifica effettuata in un locale di somministrazione bevande, ha comportato sanzioni per 1.670 euro per violazioni di natura amministrativa.