Nella borsa nascondeva altre 4 borse rubate

CATANIA – I poliziotti catanesi hanno denunciato un ventunenne romeno per ricettazione e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Gli agenti lo hanno bloccato nel parcheggio di un supermercato in corso Sicilia, incuriositi dal fatto che l’uomo camminasse con passo spedito e con al seguito una borsa da donna. Dentro la borsa aveva nascoste altre quattro borse, con ancora attaccati i cartellini di vendita, provenienti da uno store di un noto marchio in via Etnea. Gli agenti, raggiunto il negozio hanno appurato che le borse erano state rubate proprio da quel punto vendita. Il 21enne è stato anche trovato in possesso di un coltello a serramanico, utilizzato probabilmente per privare le borse del sistema antitaccheggio.