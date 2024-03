Prendono a calci e pugni la porta del pronto soccorso

PALERMO – Una donna e due uomini sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio per avere aggredito e minacciato i sanitari del pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia a Palermo. Secondo una prima ricostruzione, i tre indagati avrebbero accompagnato un loro familiare al pronto soccorso e avrebbero iniziato a bussare con forza e insistentemente alla porta dell’area di soccorso, prendendola a calci e pugni, e inveito contro i medici, ma sono stati allontanati dalle guardie giurate della società Mondialpol. Durante i momenti di tensione la donna è riuscita a entrare e ha afferrato per i capelli un’infermiera e avrebbe anche minacciato un’impiegata. E’ intervenuta la polizia che li ha bloccati, identificati e denunciati.