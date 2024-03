CATANIA – I poliziotti catanesi sono intervenuti in piazza Turi Ferro in seguito alla segnalazione di un cittadino marocchino intento a danneggiare la cartellonistica stradale. Lo straniero, subito bloccato, è risultato irregolare, ma al momento, per motivi giudiziari, non può essere espulso. Gli agenti hanno richiesto l’intervento degli operatori dell’Amts per il ripristino della cartellonistica danneggiata. L’uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato.