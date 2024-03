GELA (CALTANISSETTA) – Stamattina la polizia di Gela ha arrestato il 34enne Angelo Lorefice, sfuggito ieri all’arresto nel corso dell’operazione Ianus. L’uomo è stato colpito dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Gela nei confronti di 55 persone, su richiesta della procura di Caltanissetta, per i reati di associazione di tipo mafioso, intestazione fittizia di beni, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti. Reati aggravati dalla disponibilità, in capo agli associati, di armi (anche da guerra) ed esplosivi.