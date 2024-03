Catania, trovati frammenti di teschio

CATANIA – Tre piccoli frammenti di cranio sono stati trovati da un ragazzo in un giardino attiguo a Palazzo Ingrassia, che ospita la facoltà di Anatomia umana dell’università di Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Apparterrebbero a un “teschio antico”. La Procura ha aperto un’inchiesta e disposto accertamenti medico legali incaricando anche un paleontologo. A Palazzo Ingrassia sono conservati resti umani, conservati in formalina, che sono utilizzati per due laboratori della facoltà di Medicina: anatomia e istologia.