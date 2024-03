Tredicenne torna dalla gita con la meningite

AGRIGENTO – A un tredicenne di Agrigento è stata diagnosticata una meningite meningococcica al rientro da un viaggio d’istruzione in Toscana. Il ragazzo, alunno di una scuola media, è ricoverato in terapia intensiva Palermo. Dopo le notizie dei primi sintomi, l’Asp di Agrigento, d’intesa con la direzione scolastica, ha attivato le procedure di profilassi per scongiurare ulteriori contagi tra i compagni di scuola del Garibaldi. Il servizio di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica si è attivato per rintracciare i contatti stretti del giovane paziente, per i quali è prevista la terapia antibiotica e vaccinale.

Per evitare la trasmissione della malattia, l’Asp ha invitato coloro che hanno avuto contatti stretti con il caso confermato a mettersi in contatto con il proprio medico o con il pediatra di libera scelta per la profilassi farmacologica. Tutti i soggetti non vaccinati o vaccinati con ciclo incompleto sono stati invitati a contattare il centro vaccinale più vicino. Sono a rischio di contagio le persone che hanno avuto un contatto stretto (distanza inferiore a un metro) e prolungato con l’ammalato nei 7 giorni precedenti la comparsa della malattia. L’Asp consiglia comunque ai compagni di scuola e ai docenti, nelle settimane successive all’ultimo contatto con il paziente, di porre attenzione alla comparsa di febbre con intenso malessere, mal di testa, rigidità nucale, nausea, vomito, e, spesso, petecchie (piccole macchie rosse della pelle).