Scontro con un 17enne: scappa, poi ci ripensa

PALERMO – Un medico di 45 anni alla guida di una Volkswagen si è scontrato con uno scooter guidato da un diciassettenne, in via Cristoforo Colombo, a Palermo. L’automobilista è prima fuggito, ma poco dopo ha chiamato sia il proprio avvocato che il numero d’emergenza, segnalando l’incidente e chiedendo l’intervento di un’ambulanza. Infine è tornato sul luogo dell’incidente e si è presentato agli agenti dell’infortunistica, mentre il ragazzo era stato già trasportato in ospedale dal 118. Domenica pomeriggio si è verificato un altro incidente tra due moto all’incrocio tra via Mortillaro e via Perez, sempre a Palermo. Uno dei due motociclisti è fuggito, lasciando il ferito sull’asfalto, un uomo di 53 anni portato al Policlinico. Ma nel corso degli accertamenti, un signore si è presentato agli uomini della polizia municipale, riferendo che qualcuno aveva preso di nascosto il suo scooter, poi sequestrato perché sprovvisto di assicurazione.