Catania: gratta e vieni arrestato

CATANIA – Un 38enne pregiudicato catanese è stato arrestato per il furto di gratta e vinci nel bar di un distributore dell’Asse dei servizi. La segnalazione è arrivata da un dipendente: il ladro, approfittando di un suo momento di distrazione, si era impossessato di diversi tagliandi da 20 euro e poi era scappato in macchina. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere dell’area di servizio e ai poliziotti è stata fornita anche una dettagliata descrizione dell’autore del furto. Nelle vicinanze di via Fontanarossa gli agenti lo hanno individuato e fermato: con sé aveva 15 gratta e vinci. Nell’auto c’erano anche tre cellulari e un coltello multiuso.