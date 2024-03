“Nervosismo? Risolviamo nello spogliatoio”

Le dichiarazioni dell’allenatore del Catania, Michele Zeoli, alla vigilia della partita casalinga con il Giugliano, in programma giovedì sera alle 20.45 (su Telecolor dalle 20.15 tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855).

GIUGLIANO. “Conosciamo l’importanza di questa partita, ci siamo già lasciati alle spalle la sconfitta di Torre del Greco. Il Giugliano è una squadra ben allenata, spensierata, forte di 49 punti e del settimo posto. Gioca libera di mente. Lo rispettiamo, ma abbiamo bisogno di muovere la classifica. Una parola chiave per questa sfida? Positività”.

NERVOSISMO. “Certi episodi (la reazione di Chiricò dopo la sostituzione contro la Turris, ndr) vengono risolti nello spogliatoio con franchezza e in modo diretto. Consapevoli che tutti possiamo sbagliare, ma pensando in positivo e ricordandoci che ciascuno di noi deve dare sempre il proprio apporto”.

PORTE CHIUSE. “Il calcio ha bisogno della gente, figuriamoci noi in questo momento. E’ un motivo in più per regalare una gioia ai nostri tifosi e alla società”.

Tra i 22 convocati c’è Chiricò, ma non Marsura, fermato dai postumi del trauma alla testa subito a Torre del Greco. Assenti anche Sturaro e Tello. Torna in gruppo Monaco. Ecco la lista completa: 2 Curado, 3 Haveri, 5 Rapisarda, 6 Ndoj, 9 Costantino, 10 Di Carmine, 13 Bouah, 14 Kontek, 16 Quaini, 19 Peralta, 22 Furlan, 23 Welbeck, 27 Castellini, 28 Celli, 30 Cicerelli, 31 Chiarella, 32 Chiricò, 33 Zammarini, 35 Donato, 46 Monaco, 90 Cianci, 95 Albertoni.