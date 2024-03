CATANIA – Il Consiglio comunale di Catania ha approvato il nuovo regolamento sui beni confiscati. “In città solo 35 immobili su 142 sono assegnati ad associazioni per la loro valorizzazione ai fini sociali – dicono i consiglieri comunali del M5s Gianina Ciancio e Graziano Bonaccorsi -. Gli altri sono inutilizzati, spesso abbandonati e vandalizzati, e rappresentano un carico per l’amministrazione, che non riesce a gestirli adeguatamente. Alcuni risultano addirittura occupati anche nei documenti ufficiali. Un paradosso che il nuovo regolamento vuole superare, ponendosi come obiettivo l’aggiornamento, la semplificazione e l’accelerazione delle procedure per l’affidamento dei beni ad associazioni, cooperative, onlus ed enti del terzo settore in generale”.

“Un lavoro condiviso e approfondito in decine di sedute con operatori del settore e figure universitarie – dice Ciancio, presidente della commissione regolamenti – che hanno apportato un contributo importantissimo al testo, proponendo miglioramenti e proposte emendative, tutte accolte dall’amministrazione”. “Adesso speriamo – afferma Bonaccorsi – che l’amministrazione intervenga tempestivamente per recuperare gli immobili confiscati abbandonati o occupati abusivamente dai destinatari dei provvedimenti”.