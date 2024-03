Al Garibaldi posto fisso per altri 50

CATANIA – Prosegue il processo di stabilizzazione del personale sanitario e amministrativo del Garibaldi di Catania. L’azienda ospedaliera di piazza S. Maria di Gesù ha definito in questi giorni l’assunzione a tempo indeterminato di 50 persone, per un totale di 520 unità negli ultimi 12 mesi. Si tratta di 44 infermieri, 4 medici, un collaboratore amministrativo e un logopedista. “Sono ormai centinaia i lavoratori che negli ultimi mesi hanno siglato un contratto a tempo indeterminato, abbandonando così definitivamente la condizione di precari – afferma il commissario straordinario Giuseppe Giammanco -. Siamo felici per i lavoratori e per le loro famiglie”.