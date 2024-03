CATANIA – I carabinieri di Catania sono intervenuti in un’abitazione nella zona di Ognina in seguito alla segnalazione di una lite tra due genitori e il loro figlio che, per futili motivi, era andato in escandescenza costringendo la madre a richiedere l’aiuto dei militari. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno notato un particolare stato d’agitazione del ragazzo. Hanno così deciso di effettuare una perquisizione e in una cassettiera hanno trovato un caricatore per pistola semi-automatica contenente quattro proiettili calibro 9×21. Il ragazzo non ha saputo dare alcuna spiegazione sulla provenienza di quelle munizioni. Il ragazzo è stato denunciato per detenzione illegale di parti di armi e munizioni.