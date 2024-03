Abusivi catanesi vendono uova di Pasqua: multati

CATANIA – Nell’ambito dell’operazione ‘Pasqua e Pasquetta sereni 2024’, i carabinieri di Catania hanno intensificato i controlli contro l’abusivismo commerciale nel quartiere San Cristoforo. I militari hanno controllato tre esercizi ambulanti per la vendita di dolciumi pasquali in via Palestro, via Plebiscito e via della Concordia i cui proprietari sono stati tutti sanzionati (173 euro) per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Nel caso del commerciante ambulante di via Plebiscito, oltre all’occupazione del suolo pubblico, i militari hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie al gazebo sotto al quale erano esposti gli alimenti, che presentava residui di polvere e incrostazioni, segni di una manutenzione carente e poco accurata. Per l’esercente è così scattata la maxi sanzione di 1.000 euro e il sequestro della merce in esposizione, tra cui 49 uova di Pasqua di varie marche.

In via della Concordia, invece, oltre all’occupazione del suolo pubblico, è stata riscontrata la trasformazione dell’attività da itinerante a fissa, in quanto il commerciante aveva fissato al suolo il gazebo utilizzato per l’esposizione dei suoi prodotti, rendendolo una struttura inamovibile e dunque abusiva. Pertanto, gli è stata comminata una maxi sanzione di 1.500 euro, oltre al sequestro di 36 uova di Pasqua. In totale sono state sequestrate 85 uova di Pasqua: essendo prodotti deperibili, i carabinieri e gli agenti della polizia locale hanno deciso di donarle ai piccoli ospiti di una comunità alloggio per donne e bambini vittime di violenza di genere.