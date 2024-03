CATANIA – La guardia costiera di Catania ha eseguito il fermo amministrativo di una nave battente bandiera panamense. L’imbarcazione è stata sottoposta a un controllo da parte di un team di ispettori specializzati del Nucleo di Port State Control della guardia costiera etnea che ha accertato gravi deficienze e numerose irregolarità rispetto alle normative nazionali e internazionali che regolano la sicurezza della navigazione, la protezione dell’ambiente marino e le condizioni di lavoro a bordo della nave da parte dell’equipaggio. Riscontrate, nello specifico, gravi lacune nella preparazione dell’equipaggio sulle procedure di emergenza di bordo che avrebbero potuto compromettere, in caso di emergenza, la sicurezza dell’unità durante la navigazione. L’unità, ancora in stato di fermo nella banchina ‘molo di mezzogiorno’ del porto di Catania, rimarrà detenuta sino a quando non verranno adottate tutte le misure correttive necessarie per sanare le criticità individuate.