Assicurazione fantasma: scovate le truffatrici

I poliziotti di Catania hanno denunciato per truffa assicurativa due donne di 20 e 42 anni residenti nella provincia di Caserta, con numerosi precedenti per analoghi reati. A far scattare le indagini è stata una denuncia presentata da un giovane della provincia di Ragusa, rimasto vittima della diffusissima truffa dell’assicurazione.

Il ragazzo in rete aveva inserito i propri dati in un motore di ricerca specializzato, per individuare l’offerta più vantaggiosa. Dopo neanche qualche minuto era stato contattato telefonicamente da un uomo che, spacciandosi per agente di una nota compagnia assicurativa, gli ha proposto la stipula dell’assicurazione per la cifra di 288 euro. Subito il giovane ha effettuato un bonifico all’iban fornito dal sedicente agente assicurativo, che lo rassicurava che a breve avrebbe ricevuto sulla mail il contratto, la polizia assicurativa e la ricevuta di pagamento.

Trascorse alcune ore, non ricevendo alcuna mail, il giovane ha chiamato più volte il numero dal quale era stato contattato, senza ricevere alcuna risposta. Così si è rivolto alla polizia, che ha scovato le due donne residenti nel Casertano specializzate in questo tipo di truffe.