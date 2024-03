Anna Castiglia, la cantante catanese (figlia del comico Giuseppe) che si è fatta notare nell’ultima edizione di X Factor, ha aperto alcuni concerti del tour teatrale di Max Gazzè nel 2023. Da aprile si esibirà con la sua band in una tournée che toccherà diversi club italiani. Un’occasione per condividere i suoi lavori inediti con il pubblico, brani che andranno poi a comporre il primo album della cantautrice siciliana. Queste le date confermate: 4 aprile Catania, Zō; 5 aprile Palermo, Mind; 6 aprile Messina, Retronouveau; 12 aprile Milano, Arci Bellezza; 13 aprile Torino, Off Topic; 18 aprile Roma, Alcazar; 27 aprile Tuoro sul Trasimeno (PG), Teatro dell’Accademia.