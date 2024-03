CATANIA – Il giudice di pace di Catania ha emesso una sentenza significativa in merito al diritto dei passeggeri aerei in caso di ritardi. Una coppia di Acireale aveva acquistato biglietti per il volo Ryanair Roma-Catania, il cui ritardo ha superato le tre ore: il giudice ha attribuito la responsabilità di Ryanair e ha condannato l’azienda al pagamento di 500 euro in totale, ossia 250 euro per passeggero.